شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يقدم شخصية غريبة الطباع فى مسلسل "فرصة تانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك النجم محمد دياب على الانتهاء من تصويرمشاهده ضمن أحداث مسلسل "فرصة تانية" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، من انتاج شركة سينرجى، وإخراج مرقس عادل، حيث يتبقى لدياب 3 أيام فقط وينتهى من تصوير دوره، كما يتبقى لأسرة المسلسل ما يقرب من 5 أيام وينتهى تصوير العمل نهائياً، ليتفرغ بعدها مخرج المسلسل لاجراء عمليات المونتاج مباشرة .

يظهر دياب خلال أحداث "فرصة تانية" بشخصية تاجر سيارات متزوج من هبة مجدى، حيث يقدم شخصية جديدة ومختلفة عما قدمه من قبل، إذ تمر تلك الشخصية بالكثير من التفاصيل الدرامية، لاسيما أن دياب معروف ببراعته في تقديم أدوار الشر، لكن تلك الشخصية تتغير حسب الأحداث وبعيدة عن الشر بوجه عام.

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مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى،

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وقدم دياب أخر أعماله مسلسل "بحر" مع الفنان ماجد المصرى، وعرض الفترة الماضية ، وشارك فى بطولته كل من حسنى شتا، ميرنا نور الدين، حنان سليمان، وعدد أخر من الفنانين، تاليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أحمد صالح