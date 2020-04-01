شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة عرض حكاية "سنين وعدت" من مسلسل "إلا أنا" على dmc..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ قناة dmc الليلة عرض أول حلقات حكاية "سنين وعدت" ضمن مسلسل "إلا أنا"، والذى تلعب بطولته الفنانة أروى جودة، في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعد حكاية "سنين وعدت" ثانٍ حواديت مسلسل "إلا أنا" بعدما قدم صناع المسلسل الحكاية الأولى بعنوان " أهل موسى" الأيام الماضية، وشارك في البطولة كل من صبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وفاء عامر وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد درويش، ومحمد العمروسى، وفتحي سالم، ورضوى جودة.

مسلسل "إلا أنا "إشراف عام على الكتابة عبير سليمان ، قصة يسرى الفخرانى، وهو تعاون إنتاجى بين سينرجي وشركة أروما، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

يشار إلى أن أروى جودة تنتظر عرض فيلم "أشباح أوروبا" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر، عباس أبو الحسن، أحمد الفيشاوى، وعدد آخر من الفنانين، إخراج محمد حماقى، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية .