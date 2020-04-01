شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب لؤى يطرح أغنية "باراشوت" من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب لؤى أغنيته الجديدة "باراشوت " وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "على خيرة الله" الأغنية من كلمات احمد معتز وألحان إسلام رفعت وتوزيع موسيقى أحمد عادل.

وكان لؤي طرح مؤخرا أغنية "ضقت صبرا"، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد البدرى وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع إلهامى دهيمة، وأغنيه "بجيب في سيرتك"، من كلمات الشاعر نادرعبد الله وألحان تامرعاشور وتوزيع محمد مصطفى، ميكس وماسترماهر صلاح،

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المطرب لؤى يعود بألبومه الغنائى الجديد، بعد غياب سنوات عن الساحة الغنائية، حيث بدأ فى تسجيل أغانى الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم محمد البدرى، وأحمد البرازيلى، وأمير طعيمة، وغريب، ومحمود أنور، وعمر والمصرى، وإلهامى دهيمة، وأدهم دهيمة، وغيرهما.

يذكر أن آخر أعمال لؤى أغنية "الليلة سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصري وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، ويقول مطلعها: الليلة سهرانين للصبح مكملين.. هنغنى يا عين يا ليل مع حبايبنا.. طنش وفرفش وعيش .. قول بس خلاص مفيش.. م الليلة مش مسموح حاجة تتعبنا.