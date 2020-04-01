شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس غناء تترات دا تمثيل كمان ..7مطربين شعبيين فى دراما رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عدد كبير من المطربين الشعبيين بالغناء والتمثيل ضمن أحداث مسلسلات رمضان المقبل، ويلعب الغناء الشعبى دورا كبيرا فى التترات والأغانى داخل الأعمال الدرامية، حتى إن بعضها يتفوق على المسلسل، ويبقى فى ذاكرة المشاهدين أكثر من العمل نفسه مع مرور الوقت، وفى السطور التالية يرصد " الخليج 365 " أبرز المطربين الشعبيين الذين سيشدون بمسلسلات رمضان، وهم:

حسن شاكوش

يشارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش فى مسلسل "وصل أمانة"، مع النجمين على ربيع ومصطفى خاطر، حيث تعد هذه التجربة هى التمثيلية الأولى له، بعد نجاحه الكبير من خلال عدة أغنيات، منها: "بنت الجيران" و"عود البطل"، والمسلسل تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يظهر فى العمل كضيف شرف بعدد من المشاهد.

عبد الباسط حمودة

أما المطرب عبد الباسط حمودة فيظهر كضيف شرف بشخصيته الحقيقية فى مسلسل "سكر زيادة"، والذى تلعب بطولته النجمتان الكبيرتان نادية الجندى ونبيلة عبيد، ومن المقرر عرضه فى دراما رمضان المقبل.

محمود الليثى

يشارك المطرب الشعبى محمود الليثى بالغناء فى أحداث مسلسل "وصل أمانة" للنجم على ربيع ومصطفى خاطر، حيث غنى أغنية ديو مع بطل العمل على ربيع، وتقول كلماتها: "الدماغ هايصة والبنات مايصة والشباب لايصة"، والأغنية من توزيع الموسيقى باسم منير، وهندسة صوت أحمد جودة، والمسلسل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى.

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سعد الصغير

يجسد المطرب الشعبى سعد الصغير، من خلال مسلسل "ولاد إمبابة" بشخصية "عسيلة" شاب بسيط من منطقة شعيبة، ويقع فى قصة حب مع "فريدة"، التى تجسدها الفنانة يسرا المسعودى من أسرة غنية داخل أحدث العمل تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى.

ريكو

انتهى الفنان ريكو من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "ولاد إمبابة" فى أحد الاستديوهات بمنطقة الهرم، حيث يجسد من خلال العمل شخصية صاحب قهوة مع الفنان نادر أبو الليف، وذلك فى إطار كوميدى.

رضا البحراوى

انتهى المطرب الشعبى رضا البحراوى مؤخرا من تسجيل أغنية تتر النهاية لمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، بعنوان "يا طيب"، من كلمات دكتور محمد عنتر، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقى طه الحكيم.

أحمد شيبة

يستعد المطرب أحمد شيبة لتقديم أغنية تتر مسلسل "الفتوة" الذى يخوض به الفنان ياسر جلال السباق الرمضانى المقبل ويقدمه بشكل مختلف عن أعماله السابقة، ومن المقرر أن يعلن عن أسماء صناع الأغنية خلال الأيام المقبلة، كما يشارك أيضا فى التمثيل من خلال مسلسل "ولاد إمبابة".