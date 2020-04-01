شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تحول عباس أبو الحسن من جزار لتشطيب الصحون..ويعلق: يالها من جائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان عباس أبو الحسن عن استغرابه من الوضع الحالي بتعليق كوميدي، مشيرا أن العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا علي الجميع حوله من شخصية الجزار الشهيرة إلى تشطيب الصحون فى المنزل، حيث نشر صورة لمطبخ منزله عبر "انستجرام"، معلقا :" ولم يكن ليعن بخيال أكثر الناس جموحًا أن يتحول الجزار من ذبح أنظمة بأكملها الي تشطيب صحون ..برضه بأكملها..يالها من جائحة".



عباس ابو الحسن

وشارك عباس أبو الحسن فى فيلم "أشباح أوروبا" مع النجمة هيفاء وهبي و أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة ، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.

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وتدورأحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.

وكانت الجهة المنتجة قد كشفت عن البرومو الرسمى للفيلم، الذي احتوى على مشاهد إثارة وتشويق وتفجير سيارات ومطاردات وخلافه، بالإضافة إلى ظهورهيفاء بشكل مختلف ومميز .

وتعود هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز، فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وفى شهر رمضان الماضى.