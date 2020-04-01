شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سميرة عبد العزيز تبدأ تصوير " القمر.. آخر الدنيا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، اليوم الأربعاء، تصوير أول مشاهدها فى مسلسل "القمر.. آخر الدنيا" المقرر المنافسة به رمضان المقبل، بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف ومن إخراج تامر حمزة.

وقالت سميرة عبد العزيز فى تصريح لـ"الخليج 365" إنه رغم الأزمة التى تمر بها البلاد نسعى للانتهاء من تصوير الأعمال الرمضانية، لافتة إلى أنها تجسد دورأم بشرى ومؤمن نورتختفى لفترات طويلة، ويبدأون فى البحث عنها فى كل مكان، إلا أنها تظهر على فترات على طريقة "الفلاش باك" .

وكشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ذكرياتها مع الفنانين الكبار عمر الشريف وفاتن حمامة، وقالت إنها قابلت رولنس العرب فى باريس بعد تصوير مسلسل "حنان وحنين" وبمجرد أن عرف قربها وصداقتها بفاتن حمامة، قال لها: "لا تعالى نقعد نتكلم بقى" .

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وأضافت سميرة عبد العزيز، أن عمر الشريف كان يحب أن يستمع إلى أخبار الفنانة فاتن حمامة حتى بعد مرور سنوات على انفصالهما، وحين سألته عن أكثر امرأة أثرت فيه، أجابها: "فاتن حمامة" فتعجبت وقالت: كيف ذلك وقد دخلت فى علاقات مع سيدات أجانب من مختلف البلاد، فقال لى: "كل دول كومبارسات، لكن فاتن حمامة حب عمرى".

وأضافت أن عمر الشريف قال لها إن لم تكن فاتن حمامة قد تزوجت، لذهبت إليها وقبلت قدمها وطلبت منها أن تعود لى مرة أخرى، مضيفة أنها عندما قابلت فاتن حمامة وأخبرتها بما حدث قالت لها: "ملناش دعوة" لأنها كانت تحترم زوجها جدا .