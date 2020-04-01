شكرا لقرائتكم خبر عن " عيد جواز ولا ميلاد".. مناقشة طريفة بين أحمد داود و إيمان العاصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد داود، على الإحتفال بعيد زواجه العاشر مع زوجته الفنانة علا رشدى، موجها لها رسالة رومانسية، وشارك داود جمهوره بصور قديمة له مع علا عبر حسابه على انستجرام.

ولكن الفنانة إيمان العاصى لم تأخذ بالها من سبب تهنئه داود لزوجته علا، وكتبت إيمان مهنئة بعيد ميلادها، قائلة: كل سنة وانتى طيبة يا علا ربنا يخليكم لبعض يارب"، ليرد عليها أحمد داود، قائلة:" هو عيد ميلاد جوازها هي بس !؟ ما هو عيد جوازنا إحنا الاتنين"، لتدخل إيمان العاصى ترد على داود في تعليق آخر، قائلة:" انت لخبطتنا كلنا على فكرة"، ليرد عليها داود، " مانا كاتب عشر سنين جواز".



أحمد داود



أحمد داود وإيمان العاصى



إيمان العاصى

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وأطلق الفنان أحمد داود منذ أيام تحدى جديد وهو" تحدى 10 ضغط في الخير"، " بعد تحدى الخير الذى شارك فيه العديد من المشاهير والفنانين بالتكفل ورعاية عدد من الأسر المصرية المتضررة من تفشي فيروس كورونا والسيول التي تعرضت لها البلاد الأيام الماضية.

وظهر الفنان أحمد داود وهو يؤدى تمرين الضغط، وقال بتحدى أحمد السعدنى و الفيشاوى وعمرو يوسف و أحمد فهمى وهشام ماجد و شيكو و أكرم حسنى و خدوا بقى الكبيرة محمد ممدوح".

وكان أحمد داود تحدى دينا الشربينى في تحدى الخير و قبلت النجمة دينا الشربيني التحدي، ونشرت الشربيني مقطع فيديو لها عبر حسابها بانستجرام، وقالت "احمد داود، أنا قبلت التحدي بتاعك، ومبسوطة جدا أنك قلت اسمي، وأنى هشارك في مبادرة زي دي، ويارب يعدي الأيام دي على خير ان شاء الله، وخلى بالكم من نفسكم، وانا بتحدي ماجد الكدواني، وكنده علوش، شيرين رضا، وروبي، وغادة عادل، واحمد مالك، ومحمد حفظي، وهتكفل ب 100 أسرة ان شاء الله".

وكان آخر أعمال أحمد داود فى السينما فيلم "ولاد رزق 2" والذى وصلت إيراداته إلى 100 مليون جنيه، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.