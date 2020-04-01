شكرا لقرائتكم خبر عن مش هتصدق عينيك..صورة تسعد قلب كيلي جينر حصدت 13.7 مليون LIKES والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعي دائما نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينرلتدليل ابنتها الوحيدة ستورمي، وهوما تظهر كيلي عادة و خاصة علي الـ SOCIAL MEDIA ، ويبدو أن إلتزام كيلي الحجر المنزلي الذاتي خلال هذه الفترة جعل إهتمامها بستورمي يزيد .

نشرت كيلي جينر البالغة من العمر ( 22 عاما ) علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي الشهير " إنستجرام " صورة لستورمي خلال الإستحمام ، و قد ظهر وجهه الطفلة محاط بفقاعات الصابون ، و علقت جينر علي الصورة فكتبت : " انا أحب هذه الصورة " وهي الصورة التي حصدت أكثر من 13.7 مليون LIKES خلال ثلاث أيام من نشرها علي " إنستجرام " .

كيلي جينر التي تعد أصغر ميليارديرة في العالم تبرعت مؤخرا بمبلغ ضخم للتصدي لفيروس كورونا ، فقد تبرعت جير بـ مليون دولار، لمساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعالجون المرضى الذين تم تشخيصهم بفيروس كورونا .

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و لم تكن جينر النجمة الوحيدة التي تبرعت من أجل التصدي لفيروس كورونا فهناك عدد آخر من المشاهير اتبعوا نفس الخطوة و من ابرزهم ريهانا ورايان رينولدز و كيم كاردشيان و بليك ليفلي و جاي زد و غيرهم .