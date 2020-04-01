شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أدم : عادل إمام راعي جيل بأكمله ورمضان يهتم بالجماهرية أكثر من الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان أحمد أدم خلال استضافته في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامى خالد أبو بكر، والمذاع على قناة ON، علي صورعدد من الفنانين ومن بينهم الزعيم عادل إمام حيث قال "شهادتي فيه مجروحة فهو بمثابة أخ كبير لي ، وراعي جيلا بأكمله ، وصداقتنا تمتد علي مدار ثلاثين عاما، فعندما تعرف عادل إمام عن قرب ستجده شخص جميل جدا" .

أما عن محمد صبحي فقال، " صبحي له الفضل الكبير في مشواري الفني ، فهو من غير مسار حياتي عندما اكتشفني في مسرحية أنت حر والمهزوز ، وعملت معه بعد ذلك في مسلسل سنبل بعد المليون، فأنا لن أنسي فضله هو والراحل لينين الرملي، للينين أيضا معزة خاصة لدي" .

وقال عن أحمد أمين أنه تفاجأ به علي المسرح ووجد أن لديه حضور أقوي ما يظهر عليه في برنامجه ، أما أبو حفيظة فأشاد به وقال له تركيبة خاصة تعجبني .

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وعن أشرف عبد الباقي قال "صديق عمري، فنحن أصدقاء منذ زمن بعيد" ، أما علي ربيع ومحمد عبد الرحمن نجوم مصر فقد أشاد بدمهم الخفيف وحضورهم الجيد".

أما عن محمد رمضان قال محمد ممثل جيد جدا، ولكن لديه مشكلة فهو يهتم بالجماهرية أكثر من الإهتمام بفنه .