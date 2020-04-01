أحمد بدير لمصراوي: نستعين بفريق طبي أثناء تصوير "كتف قانوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستكمل الفنان أحمد بدير، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "كتف قانوني".

وقال الفنان الكبير في تصريح خاص لمصراوي، إن الشركة المنتجة قررت تقليص تصوير عدد المشاهد هذه الفترة، بحيث لا يتم تصوير المشاهد التي يشارك بها "مجاميع".

وتابع: "هناك العديد من الإجراءات التي يتبعها جميع العاملين باللوكيشن، والشركة المنتجة وفرت كل وسائل الأمان والسلامة لأسرة المسلسل".

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وأضاف: "يتواجد أيضا باللوكيشن فريق طبي، والتصوير يتم لفترة قصيرة وبعدها ينصرف الجميع".

وأشاد النجم الكبير بدور الدولة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن مصر تفوقت على دول متقدمة في مواجهة الأزمة، والحفاظ على أمن رعاياها بعد ارسال طائرات للمواطنين المصريين بالعديد من الدول.

مسلسل "كتف قانوني" بطولة أحمد بدير، طارق صبري، محمد نجاتي،، عبدالله مشرف، رنا سماحة، سارة سلامة، ومن تأليف فتحي الجندي.