حقيقة خطوبة نرمين الفقي.. أول تعليق من الفنانة على صورها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عبرت الفنانة نرمين الفقي عن انزعاجها من انتشار شائعات بشأن خطبتها، وجاء ذلك بعد ظهورها في صور مع أحد الأشخاص.

وقالت نرمين، إن الشخص الموجود بالصور، هو مُصور فوتوغرافي أجرى لها جلسة تصوير، والتقطا عددًا من الصور معًا منذ فترة.

Advertisements

وكتبت عبر حسابها الرسمي على انستجرام: "الكلام ده ملوش أي أساس من الحقيقة يمكن اللي كتب الإشاعة عايز يحس بأهميته والحقيقة هوا أو هيا عملو خير لأن كمية الاتصالات خلتني أتواصل مع ناس بقالي كتير متواصلتش معاهم، ده راجل مصور محترم".

وأضافت: "نزلت الصور من زمان أنا برد على هذه الإشاعة للناس المحترمة اللي يهمهم يعرفوا الحقيقة، وبعدين الأخبار تتاخد من صفحتي الرسمية".

نرمين الفقي شاركت مؤخرا في حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك".