قبل عرضه.. قائد كايوستيبس يكشف كواليس حفلهم مع محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أشاد الموسيقار باسم درويش "مؤسس وقائد الفريق الألماني المصري كايرو ستيبس"، بالتجربة التي أطلقتها وزارة الثقافة تحت شعار "الثقافة بين إيديك"، موضحًا إنه من المقرر عرض الحفل الذي قدمته الفرقة بمشاركة الفنان محمد منير، يوم الاثنين المقبل الموافق 6 إبريل، إذ يعرض أون لاين عبر قناة الوزارة".

باسم درويش في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال:" الفكرة جميله ومجهود يجب أن نقدم التحية عليه لوزيرة الثقافة، ودار الأوبرا".

وعن الحفل يقول: "الحفل يذاع أون لاين بالتزامن مع مرور4 سنوات على تقديمه باليوم نفسه عام 2016، وشاركتنا به د. إيناس عبد الدايم كصوليست فلوت، وعازفات الكمان الألمانيات ماريا فوجت وانجيلكا لوبف بير، وأيضا المطربات مروة ناجي، مونيكا جورج، والمطرب علي الهلباوي"."

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باسم تحدث عن مشاركة محمد منير، وقال: "كان الظهور الأول له بعد رحلة علاجه في ألمانيا، وكانت فرصة يرد بها عمليا على ما أثير من أقاويل غير صحيحة وقتها عن حالته الصحية أثناء العلاج، وحرصنا على أن نخفي خبر مشاركته حتى أخر لحظة لتجنب تكدس جمهوره".

وأضاف الموسيقار المقيم بألمانيا:" أنا من عرض الفكرة على منير وتحت إشراف د.ايناس عبد الدايم، أعددت كل التجهيزات والبروفات، وظهر بشكل جميل جدا، وغنى بالحفل أغاني (مدد) وانا منك اتعلمت".

واختتم باسم بالقول: "قدمنا بالحفل من أعمالنا مقطوعات عديدة منها سيوة وعنبر واربابيسكان، وغنى الهلباوي (زدني بفرط الحب) بينما قدمت مروة ناجي كم ناشد المختار وبرضاك".