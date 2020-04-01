كريم عفيفي يهنئ سارة الدرزاوي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ الفنان كريم عفيفي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صديقته الفنانة سارة الدرزاوي، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 28.

ونشر "عفيفي" صورة تجمعهما، وعلق: "كل سنة وإنتِ طيبة يا سوسو، سنة حلوة عليكي يارب".

سارة الدرزاوي من مواليد 1 أبريل 1992، حققت نجاحا وشهرة كبيرة من خلال عروض فريق "مسرح مصر"، مع النجم أشرف عبدالباقي، وكان آخر أعمالها فيلم "إنت إيه" الذي عرض العام الماضي.