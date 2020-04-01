"إحنا ليش نبتلي بيهم".. فنانة كويتية تطلب طرد الوافدين المصابين بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثارت الفنانة الكويتية حياة الفهد، جدلاً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طالبت في مداخلة هاتفية لبرنامج "أزمة وتعدي" بترحيل الوافدين المصابين بفيروس "كورونا المستجد".

وقالت "حياة" في مقطع الفيديو: "ملينا خلاص، وديارهم ما تبيهم وإحنا ليش نبتلي بيهم، يجب تسفير العمالة السائبة إلى دولهم، الكويت لا يتحمل هالعدد".

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واحتل اسم حياة الفهد تريند بموقع تويتر، وانقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض لحديثها، وجاءت التعليقات المؤيدة على النحو التالي: "طلعتي اللي بقلبي، كلامك عين العقل"، و"كلامها صحيح 100%"، و"أم سوزان قالت اللي بخاطر الشعب الكويتي كله"، وغيرها من التعليقات.

بينما جاءت التعليقات التي عارضت حديثها على النحو التالي: "قمة العنصرية من فنانة خدعت أجيالًا، تبا لكل دموع التمثيل"، و"وحشية لا حدود لها"، و"سقوط مدوٍ للفنانة الكويتية، الله المستعان".

وتعتبر حياة الفهد من أشهر فنانات الكويت، فقد قدمت في الدراما التليفزيونية عددًا من الأعمال الناجحة، ولقبت بـ"سيدة الشاشة الخليجية".