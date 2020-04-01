"الشغل في زمن الكورونا".. ريمون مقار يرتدي كمامة داخل مكتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حرص المنتج ريمون مقار، على مشاركة جمهوره صورة له وهو يرتدي كمامة داخل مكتبه، ونشر الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك. وكتب: "الشغل في زمن الكورونا، ربنا يسترها علينا كلنا يارب، الواحد مش مصدق اللي بيحصل ده، قاعد جوه مكتبي ولابس كمامة". Advertisements وتابع: "بس برضو خير، ربنا دايما بيعمل الخير حتى لو ظاهره عكس كدة". يذكر أن آخر ريمون مقار مسلسل "قيد عائلي"، الذي حقق نجاحا كبيرا وشارك به كوكبة من نجوم الفن، أبرزهم عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، محمد رياض، صلاح عبدالله.

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