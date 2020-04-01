تراند اليوم : شاهد.. رامز جلال يتحدي فيروس كورونا في رمضان بـ“خارج نطاق الخدمة”

رغم الأحداث الأخيرة التي يمر بها العالم حالياً من تفشي فيروس كورونا في العالم وتوقف تصوير الكثير من الأعمال، إلا أن الفنان رامز جلال استطاع أن ينتهي من تصوير حلقات برنامج المقالب الجديد “رامز خارج نطاق الخدمة”، الذي يقدمه في رمضان القادم على شاشة قناة “ام بي سي”، حيث نشر مقطع فيديو جديد على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، يتضمن إعلان برنامجه الجديد لـ رمضان 2020.

أحداث البرنامج تختلف في كل حلقة عن الأخرى حيث تتعدد السيناريوهات والمقالب باختلاف الضيف، ومن بين تلك الأفكار “رامز في البركان”، حيث يأخذ رامز ضيف الحلقة في جولة سفاري، وعندما يصلون إلى نقطة معينة، يتم تفجير البركان، ويمر في إطار رعب وإثارة، وأيضا فكره القطار الذي يركبه الضيف ثم تهجم عصابة عليه لسرقته وغيرهما من المقالب المختلفة.