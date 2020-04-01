تراند اليوم : رحيل بطل "حرب النجوم" متأثرًا بإصابته بكورونا

رحل عن عالمنا النجم العالمي "أندرو جاك"، نجم سلسلة أفلام Star Wars، عن عمر ناهز الـ76 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
أعلن ذلك وكيل أعماله ، مشيرًا إلى أن الوفاة بسبب معاناته من فيروس كورونا المستجد، أثناء تواجده في المشفى بمقاطعة سري بإنكلترا يوم الثلاثاء الماضي.
وفي البيان الذي نشره وكيل الأعمال "جيل ماكولو" قال: "عاش أندرو في واحد من أقدم المراكب العاملة في نهر التايمز، وكان مستقلاً بشراسة لكنه يحب زوجته بجنون، وهو أيضًا مدرب لهجات".
وكان جاك قد أطل في "Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi" بشخصية الجنرال إيمات، وكذلك في "Solo: A Star Wars Story" و "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens".