شبكة قنوات أبو ظبي تنفرد بالأعمال الدرامية الرمضانية الخليجية والعربية الحصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 أبريل 2020 04:43 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، موسم الأعمال الدرامية الرمضانية وبث البرومو التشويقي للمسلسلات عبر القنوات الفضائية، إلا أن فيروس كورونا حال دون ذلك في معظم القنوات؛ حيث تم تأجيل الكثير من الأعمال الدرامية الخليجية والسعودية والعربية، ممَّا وضع المنتجين في حرج، وربما لجأ الكثير من القنوات لعرض ما في جعبتهم من الأرشيف، إلا أن شبكة قنوات أبو ظبي الإمارتية كسرت الحاجز وانتصرت على "كورونا"؛ إذ إنها بصدد خطف الأنظار بما تعرضه بشكل حصري من الأعمال الدرامية الخليجية والعربية، التي يشارك فيها نخبة من نجوم الدراما في الصف الأول، بين قناتي أبو ظبي وقناة الإمارات.

"الخليج 365" تستعرض الأعمال المؤكد عرضها في قنوات أبو ظبي، وإلى التفاصيل.

الشهد المر

نوع المسلسل: دراما خليجية.

الأبطال: زهرة عرفات، هيفاء حسين، ابراهيم الحساوي، حبيب غلوم، فخرية خميس.

المخرج: مصطفى رشيد.

الكاتب: إسماعيل عبد الله.

يتحدث المسلسل عن مجموعة من الأحداث التي تدور في قرية ما، وتبدأ الأحداث يوم عيد الأضحى، لنتعرف على شخصية سهيل وزوجتيه: موزة وابنها طارش، وشمسة وابنها حمد.

ويدور صراع كبير بين الزوجتين؛ بغرض الاستحواذ على الزوج سهيل، لكن سهيل يتمتع بشخصية قوية وحكمة، على العكس من شقيقه شاهين المتزوج من نورة، ويدخل شاهين في صراع مع النوخذة سرور، ويشتعل الصراع بينهما منذ أن رفض شاهين أن يصافح سرور، الذي مدَّ له يده مصافحًا بعد صلاة العيد.



كنا أمس



نوع المسلسل: دراما خليجية.

الأبطال: ميساء مغربي، خالد أمين، حسين المهدي، إبراهيم الزدجال، محمد العلوي، شيماء سبت، أبرار سبت، مرام البلوشي، انتصار الشراح، دانة السالم.

المخرج: محمد جمعة.

الكاتب: يوسف إبراهيم.

تدور أحداث المسلسل المنفصلة حول التسامح وإمكانية المغفرة رغم الصعوبات، والتقاطعات القَدَرية التي تفرِّقنا وتجمعنا دون مناسبة، حول الماضي وأشباحه، حول فرص في الحياة تكون أمامنا ولا نعرف قدرها إلا بعد ضياعها، حول سؤال المغفرة الصعب، وهل هي سهلة كما نظن، أم أنها أصعب مما نتوقع؟

وأهم من كل هذا، أن الحقيقة ربما تكون ناقصة أحيانًا، وقبل الحكم على الآخرين، عليك أن تتحقق من الحقيقة كاملة.

العليمي





نوع المسلسل: دراما خليجية.

الأبطال: جابر نغموش، ميس كمر، رزيقة الطارش، مرعي الحليان، إبراهيم الزدجالي، ميثة محمد، موسى البقيشي، دانة حلبي.

المخرج: باسم شعبو.

الكاتب: جاسم الخراز.

قصة هذا المسلسل تدور حول شخص اسمه مفتاح، يعمل في فرقة فنون شعبية، وهو فنان مغمور يسعى لتحقيق الشهرة، يعمل كمدير إنتاج في واحدة من أكبر شركات الخليج، إلا أن صاحب هذه الشركة يقوم باتهامه بالسرقة فيُطرد، ويقوم بتأسيس شركته الخاصة مع صديقين له، وتقوم ممثلة مشهورة جدًّا بمساعدته لتقديم عمل ينافس صاحب الشركة الذي أساء له في السابق.

خاشع ناشع



نوع المسلسل: إماراتي كوميدي.

الكاتب: عبد الله زيد.

المخرج: سيف الشيخ نجيب.

الممثلون: عبد الله زيد، جمعة علي، أحمد الأنصاري، إبراهيم سالم، سلوى بخيت، هدى الغانم، محمد سعيد السلطي، موسى البقيشي، علي القحطاني، عادل سبت، وغيرهم.



تدور أحداث المسلسل التراثي الكوميدي الإماراتي خاشع ناشع، الذي تم تصويره في مدينة رأس الخيمة، عن أواخر فترة الستينيات وفي قرية مطلَّة على البحر، ليُظهر النقلة الحضارية وبداية التطور في المجال التعليمي والصحي والكهرباء والمياه، من خلال سكان القرية والأحداث المحيطة بهم.

مانيكان



نوع المسلسل: خليجي كويتي.

الأبطال: هيا عبد السلام، فؤاد علي، محمد العلوي، هبة الدري.

الكاتب: مريم نصير.

المخرج: هيا عبد السلام.

تدور أحداث المسلسل حول ثلاثة أجيال نسائية من عائلة مشهورة بسوء الحظ مع الرجال، الجدة عزيزة والأم سميرة والأخت حميدة، وتعاني مريم ابنة سميرة من الأفكار التي تربَّت عليها، فتتجنب فكرة الزواج؛ كي لا تعاني مثل أسلافها. وتعمل مريم في مشغل خياطة مع زميلاتها الفتيات، حتى تشاء الأقدار أن يتمَّ افتتاح كافيه يعمل به مجموعة من الرجال بالجهة المقابلة للمشغل، ليحدث التصادم بين النساء والرجال، في إطار كوميدي، تتخلله بعض الأحداث الدرامية والعاطفية.



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بخور القصايد



نوع المسلسل: دراما سعودية رومانسية.

الأبطال: محمد العيسى، ميلا الزهراني، ضي هلالي، ريم العلي، عبد العزيز السكيرين، ليلى السلمان، وغيرهم.

الكاتب: عفاف مطر.

المخرج: عمر حمدان.

قصص رومانسية مشوقة تستخدم شعرًا رومانسيًّا يعزِّز حالة الأحداث في كل حلقة، وستكون كل ثلاث حلقات قصة منفصلة، مليئة بعلاقات الحب والحرمان والتحديات والأحلام، في كل مرة تستعرض حكاية بين رجل وامرأة، والصعوبات التي يلقيانها في العالم الأكثر غرابة، ألا وهو عالم الحب.

الساحر



نوع المسلسل: دراما تشويق عربية.

الأبطال: عابد فهد – ستيفاني صليبا – محمد حداقي.

الكاتب: سلام كسيري، حازم سليمان.

المخرج: عامر فهد.



يحكي العمل قصة شاب رياضي فقير يُدعى مينا، يكون على علاقة مع عزيزة، التي تعمل في مجال قراءة الطالع، وتأتي لمنزل عزيزة زوجةُ أحد المسئولين الكبار (كارمن)، فيتولى مينا قراءة طالعها، ويخبرها بمعلومات مثيرة، من بينها أن زوجها على علاقة بأخريات، ويغضب الزوج عندما يعلم، ويجلب مينا ليعاقبه، إلا أن ذلك السياسي يفاجأ بدِقَّة المعلومات التي يعرفها بطلنا مينا، وبعدها يعلو نجم مينا ويصبح ثريا، ثم يقتل مينا شخصًا بالخطأ فيندم، ترى ماذا سيفعل حين يصحو ضميره.

النحات



نوع المسلسل: دراما رومانسية بوليسية.

الأبطال: باسل خياط – أمل بوشوشة - ليا بوشعيا – ندى أبو فرحات - دياموند أبو عبود - إيلي متري.

الكاتب: بثينة عوض.

المخرج: التونسي مجدي السميري.

الصور هي ذاكرة الحیاة، وتوثیق للحظات مهمة، وستغیِّر مصیر بطل المسلسل، الذي یقرِّر إقامة دورة تدريبیة في النحت في إحدى الجامعات لصيته الذائع في هذا المجال، مما يضطره لترك والدته والانتقال للعيش في البيت المقفل منذ وفاة والده قبل أن يُولد، وسط إلحاح وتخوُّف من والدته لعدم فتح البیت مجددًا، فما الذي سيتغير عندما يفتح الباب الذي أُغلق لسنوات طوال؟

جنة هلي



نوع المسلسل: خليجي دراما.

الأبطال: سعاد عبد الله، إبراهيم الحربي، لمياء طارق، نور، هند البلوشي، شهاب جوهر، شهد الياسين، ملاك.

الكاتب: نوف المضف.

المخرج: منير الزعبي.

يحكي المسلسل قصة ترابط وتلاحم بين أفراد العائلة الواحدة في مواجهة المصاعب التي يمر بها أفرادها، واختلاف الرأي بينهم والانقسام في القرار يقرِّبهم ولا يبعدهم. المسلسل يجسد أهمية العائلة في حياتنا؛ فالأهل هم الملاذ وهم الأمان وهم الحب الصادق، وهم "جنة" حياتنا". واختلاف الأجيال، والتناقض بين التفتح والانفتاح والتقليدية، والحب بأنواعه، المشروط وغير المشروط، كلها حالات مطروحة في قصص المسلسل.

درويشيات



نوع المسلسل: خليجي كوميدي.

الأبطال: عبد الناصر درويش، مبارك المانع، سلطان الفرج، ميس كمر، بشار الجزاف، خالد المظفر.

المخرج: عيسى ذياب.

الكاتب: يوسف المانع.

العمل عبارة عن مسلسل كوميدي ذي طابع تراثي بحلقات منفصلة متصلة، يحكي قصص مجموعة من الأصدقاء كبيرهم هو درويش، وبه مجموعة من المغامرات الكوميدية، ويعالج عددًا من القضايا الاجتماعية التي تسلِّط الضوءَ على عددٍ من قيم مجتمعنا، كطاعة الأهل وغيرها.

رجالة البيت

نوع المسلسل: مصري كوميدي.

الأبطال: أحمد فهمى - أكرم حسنى - بيومى فؤاد - محمد ثروت – لطفي لبيب – دينا محسن.

المخرج: أحمد الجندي.

الكاتب: أيمن وتار.

تدور أحداث العمل حول تيمون وبومبا، اللذين ينتقلان للعيش مع جدهما في منزل العائلة الكبير، حيث يدركان للمرة الأولى في حياتهما أن عليهما تحمُّل المسئولية والوقوف كأعضاء عائلة واحدة، ويكتشفان أن عليهما التكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف في وجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما، والذي يحاول أخذه منه وإخراجه وبناء برج سكني.

ونحب تاني ليه

نوع المسلسل: مصري لايت دراما.

الأبطال: ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر.

المخرج: مصطفى فكري.

الكاتب: عمرو محمود ياسين.

تدور أحداث العمل حول مهندسة ديكور متزوجة من رجل أعمال ولديها ابنة وحيدة، تنفصل عن زوجها لعدم تحمُّله المسئولية ورغبته بالحرية من قيود الزواج، وتعود للسكن مع أمها وجدتها اللتين تكرهان الرجال؛ بسبب الخيانة التي تعرضتا لها في السابق من أب المهندسة وجدها، لتعيش في ذلك المنزل حياة رتيبة، إلى أن تلتقي بشاب تُعجب به في حفل تدعوها إليه صديقتها، ولكن من دون أن تعرف يكون هذا الشاب هو حبيب صديقتها، كما يتعرض زوجها السابق لحادث ويدخل المستشفى، فتضطر للوقوف إلى جانبه الزوج الذي يعود، ويشعر بالامتنان لما قدَّمته، وهنا يتأرجح قلب هذه المهندسة بين الحب الجديد وزوجها والد ابنتها.