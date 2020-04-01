شاهد.. نرمين الفقي تكشف حقيقة ارتباطها

كشفت الفنانة نرمين الفقي، حقيقة الصور المتداولة عن ارتباطها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وكتبت نرمين عبر صفحتها قائلة :"الكلام ده ملوش أي أساس الحقيقه يمكن اللي كتب الإشاعة عايز يحس بأهميته والحقيقه هوا أو هيا عملو خير لان كميه الاتصالات خلتني أتواصل مع ناس بقالب كتير متواصلتش معاهم".

وتابعت :"ده راجل مصور الخفيفه محترم و ونزلت الصور من زمان أنا برد علي هذه الإشاعة للناس المحترمة اللي يهمهم يعرفوا الحقيقه وبعدين الأخبار تناهز من صفحتي الرسمية". أي أساس الحقيقه يمكن اللي كتب الإشاعة عايز يحس بأهميته والحقيقه هوا أو هيا عملو خير لان كميه الاتصالات خلتني أتواصل مع ناس بقالب كتير متواصلتش معاهم".وتابعت :"ده راجل مصور الخفيفه محترم و ونزلت الصور من زمان أنا برد علي هذه الإشاعة للناس المحترمة اللي يهمهم يعرفوا الحقيقه وبعدين الأخبار تناهز من صفحتي الرسمية".



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