نرمين الفقي تكشف حقيقة ارتباطها بـ مصور

نفت الفنانة نرمين الفقي، خبر ارتباطها عاطفياً بإحدى المصورين، وذلك على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت نريمن على إشاعة ارتباطها قائلة: "الكلام ده ملوش أي أساس الحقيقة يمكن اللي كتب الإشاعة عايز يحس بأهميته والحقيقه هوا أو هيا عملو خير لأن كمية الاتصالات خلتني أتواصل مع ناس بقالب كتير متواصلتش معاهم ده راجل مصور ونزلت الصور من زمان أنا برد علي هذه الإشاعة للناس المحترمة اللي يهمهم يعرفوا الحقيقة". بأهميته والحقيقه هوا أو هيا عملو خير لأن كمية الاتصالات خلتني أتواصل مع ناس بقالب كتير متواصلتش معاهم ده راجل مصور ونزلت الصور من زمان أنا برد علي هذه الإشاعة للناس المحترمة اللي يهمهم يعرفوا الحقيقة". يذكر أن نرمين قد شاركت مؤخراً في إحدى قصص المسلسل الشهير "نصيبي وقسمتك" في جزءه الثالث، بعنوان "مايطلبه المستمعون"، بمشاركة عدد من الفنانين أبرزهم "رانيا محمود ياسين، محمد عادل، إيهاب فهمي، أميرة الشريف، تأليف عمرو محمود ياسمين، وإخراج أكرم فريد.

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