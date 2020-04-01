يستعد الفنان فضل شاكر ونجله محمد، لإحياء حفل غنائي "أون لاين" وذلك على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"
يقام الحفل الليلة في تمام الساعة الـ 9 بتوقيت القاهرة، برفقة نجله، وذلكضمن مبادرة "خليك بالبيت" التي يتبعها العديد من فناني الوطن العربي، لإحياء حفلاتهم على مختلف مواقع الإنترنت، بعد إلغاء جميع الحفلات الحفلات الفنية منعاً للتجمهر.
يذكر أن فضل قدطرح مؤخراً أغنية "ياترى"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 5 مليون مشاهدة، من كلمات: أحمد ماضي الحان: زياد يوسف، توزيع: زاهر ديب، بالإضافة إلى إعلانه مؤخراً عن طرح أحدث أغنياته بعنوان "بتوحشيني" خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة..حفل غنائي لفضل شاكر ونجله "أون لاين" على "انستجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.