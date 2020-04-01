الليلة..حفل غنائي لفضل شاكر ونجله "أون لاين" على "انستجرام"

يستعد الفنان فضل شاكر ونجله محمد، لإحياء حفل غنائي "أون لاين" وذلك على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

يقام الحفل الليلة في تمام الساعة الـ 9 بتوقيت القاهرة، برفقة نجله، وذلك

ضمن مبادرة "خليك بالبيت" التي يتبعها العديد من فناني الوطن العربي، لإحياء حفلاتهم على مختلف مواقع الإنترنت، بعد إلغاء جميع الحفلات الحفلات الفنية منعاً للتجمهر.

يذكر أن فضل قدطرح مؤخراً أغنية "ياترى"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 5 مليون مشاهدة، من كلمات: أحمد ماضي ‏ ‏الحان: زياد يوسف، ‏ ‏توزيع: ‏زاهر ديب، بالإضافة إلى إعلانه مؤخراً عن طرح أحدث أغنياته بعنوان "بتوحشيني" خلال الفترة المقبلة.