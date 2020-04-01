نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بصورة خطبتها.. وتوضح الحقيقة

تصدرت الفنانة نرمين الفقي محرك البحث جوجل بعد زيادة البحث على صورة خطبتها، والتي أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي نشرها من حساب يحمل أسم الفنانة، حيث ظهرت في الصورة الفقي بصحبة شاب ومكتوب عليها "الحمد الله ربنا كرمني بشريك حياتي ربنا يخليك يا رب".

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لتنفي الفقي عبر صفحتها بموقع تباد الصور انستجرام ذلك الخبر وترد على أحد جمهورها

ممن طلب منها توضيح حقيقة ارتباطها، وكتبت:" الكلام ده ملوش أي أساس الحقيقه يمكن اللي كتب الإشاعة عايز يحس بأهميته والحقيقه هوا أو هيا عملو خير لان كميه الاتصالات خلتني أتواصل مع ناس بقالب كتير متواصلتش معاهم ده راجل مصور الخفيفه محترم و ونزلت الصور من زمان انا برد علي هذه الإشاعة للناس المحترمة اللي يهمهم يعرفوا الحقيقة".

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ويذكر أن هناك من انتحل شخصية الفنانة نرمين الفقي انشأ حساب ونشر تلك الصورة ، التي تم التقاطها على هامش أحد الفعاليات التي شاركت فيها الفقي من قبل، وادعى الحساب "المفبرك" قصة الخطبة ليثير البلبلة ويجذب الانتباه لذلك الحساب فقط.

وكانت الفقي اعلنت مؤخرًا مشاركتها في تحدي الخير للمشاهير لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة، ونشرت مقطع فيديو توضح من خلاله استجابتها لدعوة المشاركة في التحدي، وكشفت أنها سوف تتكفل بمصاريف 100 أسرة غير قادرة خلال فترة الحجر المنزلي لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.