غدا.. أصالة تحيي حفلا غنائيا على موقع وزارة الثقافة يوتيوب



تستعد المطربة أصالة لإحياء حفلا غنائيا، ضمن مبادرة وزارة الثقافة " خليك في البيت والثقافة بين ايديك"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة وزارة

الثقافة يوتيوب.ومن المقرر ان تقدم أصالة خلال الحفل مجموعة من أجمل اغانيها القديمة والحديث التي يحبها وتفاعل معها الجمهور ، أبرزها "يا مجنون، ولا تصدق، خانات الذكريات، بنت أكابر، شامخ" وغيرها.الجدير بالذكر أن تستعد المطربة أصالة لتسجيل أغنية جديدة باللهجة الخليجية، تتعاون فيها مع الموزع الموسيقى أحمد عبد العزيز، مهندس الصوت خالد رؤوف