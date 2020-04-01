نانسي عجرم تلجأ للدعاء للخروج من أزمة كورونا

نشرت الفنانة نانسي عجرم، دعاء مؤثرً في ظل أزمة كورونا المستجدة على بلاد العالم، وذلك على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وتوجه نانسي بالدعاء قائلة:"يا رب نحنلا نعلم ما القادم، لكننا نضع حياتنا بين يديك ونثق أنك معنا ترعانا وتحمينا".
يذكر أن آخر إصدارات نانسي الغنائية كانت أغنية"قلبي ياقلبي"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 13 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات وألحان:نبيل خوري، توزيع:باسم رزق، بجانب فوزها بلقب the voice kids في موسمه الرابع لطفله الرابح محمد إسلام رميح من سوريا.
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