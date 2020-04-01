مايا دياب تستضيف شيماء سيف في برنامجها الجديد

نشرت الفنانة شيماء سيف، برومو دعائي لبرنامج مايا دياب الجديد "side talks with maya diab" ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وتستضيف مايا شيماء سيف في حلقة جديدة من البرنامج، والذي يعرض غداً حيث أعلنت دياب قائلة :"شيماء سيف، الممثلة الكوميدية اللي بحبها من كل قلبي رحتكون ضيفتي بكرا ب حلقة لنضحك ونتسلى".
يذكر ان شيماء قد أحلت مؤخراً كـ ضيفة في برنامج "كاربول كاريوكي" مع الإعلامي هشام الهويش، وحصلت الحلقة على نسبة مشاهدة مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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