فيديو..عايض يتخطى الـ 60 ألف مشاهدة بأغنية "فوضت أنا"

حققت أغنية "فوضت أنا" للفنان السعودي عايض أكثر من 60 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:مزيد،ألحان:يوسف، توزيع:مشاري اليتيم،ويقول مطلع الأغنية "فوّضت انا .. امري لمن .. عالم بأوجاعي خذ بـ يدي .. وعني لا تقطع رجاك انت القريب .. انت المُجيب لدعوة الداعي ما خاب من يلجا لك ويطلب دعاك".
يذكر أن عايض قد طرح مؤخراً أغنية "لأني فقت" وسجلت أكثر من 5 مليون مشاهدة في شهرين من طرحها على "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:حنان، ألحان:راكان، توزيع:خالد عز.
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