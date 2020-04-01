ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة العالمية ​جانيت جاكسون​ فيديو على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لفتاة حلقت شعرها وحاجبيها تضامناً مع شقيقتها التي خسرت شعرها بسبب العلاج الكميائي من مرض السرطان.

وأرادت الفتاة أن تؤكد لشقيقتها أنها جميلة حقاً، وتعطيها الكثير من المعنويات.

وتظهر الفتاة في لقطات مؤثرة وهي تقول لشقيقتها "ليس الشعر ما يجعلك جميلة"، وتتعانقان وهما تبكيان .

جانيت علقت على الفيديو:"هذا جعلني أبكي. كنت سأحلق رأسي من أجل جولتي الغنائية، أحب المرأة أن تكون حليقة الرأس وأراها جميلة. أنتي وعائلتك في صلاتي. ابقي إيجابية وقوية. أنت جميلة جداً".

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كانت هذه تفاصيل خبر جانيت جاكسون تنشر فيديو مؤثراً:"أرى المرأة حليقة الرأس جميلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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