بالفيديو- ناجي الأسطا يحوّل "خليك بالبيت" الى أغنية

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني ​ناجي الأسطا​ أغنية جديدة من وحي الأجواء التي نعيشها مع تفشي وباء الكورونا في لبنان والعالم وحيث يعيش الناس حالة من الحجر المنزلي وتنتشر حملات التوعية لدفع الناس نحو البقاء في البيت من خلال وسم "خليك بالبيت".

واستطاع الأسطا أن يحول هذه الحملة الى أغنية بعنوان "خليك بالبيت" يحذر من خلالها المحبين عن خطورة التجوّل في هذه الفترة.

واختار الأسطا أن يصور الأغنية فيديو كليب تضمن العديد من المشاهد في لبنان وخارجه كما يروي قصص أهالي الضيع الذين يجدون صعوبة في الالتزام بالحجر المنزلي.

ويشار الى أن الأغنية من كلمات وألحان جهاد حدشيتي وتوزيع روبير الأسعد.

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