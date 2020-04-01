ميرنا وليد - بيروت - كشف موقع الخليج 365 سابقا ان الممثلة اللبنانية ​جيسي عبدو​ تشارك في مسلسل خليجي يحمل إسم "نصيبك يصيبك" من تأليف حميد المدني وإخراج مروان بركات. ومن المتوقع ان يعرض العمل الدرامي في رمضان ويتألف من 30 حلقة.

العمل إجتماعي يدور في إطار الاكشن والتشويق، وتطل جيسي بشخصية شريرة أما الدور الجديد فاستوحي من إحدى الشخصيات المكسيكية التي عرضت على الشاشة قبل سنوات وعرفت شهرة في الوطن العربي

يشارك في المسلسل كل من الممثلين: أحمد شعيب، العنود سعود وغيرهما، كما يحل الممثل اللبناني وسام حنا ضيفاً عليه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جيسي عبدو تكشف عن شرها في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.