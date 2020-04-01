ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية ​هناء نصور​ لموقع "الفن" أنها بدأت تتماثل للشفاء متغلبة على فيروس كورونا الذي أصابها منذ عدة أيام خلال زيارة إحدى صديقاتها في البرازيل.

وقالت إن دعم المحبين والأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ساعدها على تجاوز المحنة، مبدية شكرها لكل من تضامن معها ومنحها هذا الحب الذي تغلغل في أعماق قلبها.

وطمأنت الجميع بأن الأمور على ما يرام، وأن صحتها تتجه للأفضل لتعود قريباً إلى سوريا وهي بألف خير.

وتعد نصور واحدة من فنانتين سوريتين أصيبتا بفيروس كورونا، بعدما أعلنت يوم أمس المغنية السورية همسة منيف إصابتها في لندن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – هناء نصور في طريقها للتغلب على فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.