رحيل نجم Star Wars بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - رحل النجم العالمي "​أندرو جاك​"، نجم سلسلة أفلام Star Wars، عن عمر ناهز الـ76 عامًا.

وقد أعلن أعلن وكيل أعمال "أندرو جاك".

وجاءت الوفاة بسبب معاناته من فيروس كورونا المستجد، أثناء تواجده في المشفى بمقاطعة سري بإنكلترا يوم الثلاثاء الماضي.

وفي البيان الذي نشره وكيل الأعمال "جيل ماكولو" قال: "عاش أندرو في واحد من أقدم المراكب العاملة في نهر التايمز، وكان مستقلاً بشراسة لكنه يحب زوجته بجنون، وهو أيضًا مدرب لهجات".

وكان جاك قد أطل في "Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi" بشخصية الجنرال إيمات، وكذلك في "Solo: A Star Wars Story" و "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens".

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