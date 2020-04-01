بعد خبر إصابته بالكورونا كيفانش تاتليتوغ يصرّح

ميرنا وليد - بيروت - رد الممثل التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ بعد تداول خبر إصابته بفيروس كورونا قائلا أنه ينتظر نتائج الفحوصات وقال: "مرحبا للجميع، أنا في المنزل مع زوجتي منذ 15 يوماً ولكن بسبب بعض الشكوك ذهبت إلى المستشفى ووضعوني تحت المراقبة، أرجوكم لا تقلقوا، أنا بخير وأنتظر نتيجة التحاليل، سأبقيكم على اطلاع، ابقوا بخير".

وكان قد انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر نقل "​كيفانش تاتليتوغ​" المعروف عربيا باسم "مهند" الى المستشفى ليلة أمس.

وقد تناقلت الصحافة التركية خبر أن "كيفانش" كان قد شعر بالتعب في ليلة الماضية وتم نقله إلى مستشفى "ليف" في اسطنبول وتم ادخاله إلى المستشفى، وذكرت ابعض الصحف الاشتباه باصابته بفيروس كورونا.

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