راقصة الكورونا التونسية: “سأعتزل الفن وأرتدي النقاب”

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2020 02:56 مساءً - فيما يبدو انها كذبة ابريل، نشرت التونسية نرمين صفر المعروفة براقصة الكورونا تدوينة اعلنت فيها انها تنوي اعتزل الفن وارتداء النقاب.
وكتبت نرمين صفر في تدوينتها على حسابها على انستغرام: “سأعتزل الفن وأرتدي نقاب قول سبحان الله 7 مرات دز جام تدخل الجنة”.
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