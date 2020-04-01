راقصة الكورونا التونسية: “سأعتزل الفن وأرتدي النقاب”

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2020 02:56 مساءً - فيما يبدو انها كذبة ابريل، نشرت التونسية نرمين صفر المعروفة براقصة الكورونا تدوينة اعلنت فيها انها تنوي اعتزل الفن وارتداء النقاب.

وكتبت نرمين صفر في تدوينتها على حسابها على انستغرام: “سأعتزل الفن وأرتدي نقاب قول سبحان الله 7 مرات دز جام تدخل الجنة”.