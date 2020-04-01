كتب امير فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2020 02:56 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية ” هيا الشعيبي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من احتفالها بعيد ميلاد إبنتها سكينة الثالث . وكتبت هيا الشعيبي في تعليقها على مقطع الفيديو : ” سكينة حبيبتي بنتي كملت 3 سنين .. في عز الحظر احتفلنا فيها أنا و أبوها وإخوانها وخداماتها ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات وهجوم على هيا الشعيبي واتهامها بالعنصرية .. والسبب إبنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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