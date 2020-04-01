كورونا تودي بحياة جدة الفنانة التركية بينار دينيز.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعلنت الفنانة التركية بينار دينيز عن وفاة جدتها بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، استمر لحوالي 10 أيام.

بينار كانت قد اعلنت عن دخولها في حجر ذاتي بالمنزل، نتيجة الاشتباه في إصابة جدتها ووالدتها وخالتها بفيروس كورونا، ونقلهن لمستشفى العزل الصحي.

وفي مقطع فيديو مؤثر، ظهرت بينار تبكي ، معربة عن قلقها وتوترها من الموقف الذي تتعرض له قائلة: «نعيش حرب نفسية. لا أتذكر لحظة في حياتي كنت عالقة فيها بهذا القدر، كل واحدة منهن في غرفة منفصله وبحالة خوف، أليس عدم تمكننا من مسك أيديهن وطمأنتهن مخيف أكثر من المرض نفسه».

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يُذكر أن بينار دينيز حققت شعبية كبيرة وجماهيرية عريضة في الوطن العربي بعد تألقها في مسلسل «أنت وطني» الذي شاركت في بطولته أمام خالد أرغنش، بيرجوزار كوريل، أنور صايلاك، بوران كوزوم، كوبلاي أكا، ميراي دانر، وغيرهم.

من ناحية أخرى، اعلنت بينار دينيز انسحابها من مسلسل «الملك» الذي كان من المنتظر أن تشارك في بطولته أمام النجمين أوزجان دينيز، وبوراك دينيز، وهو العمل الذي يعود به أوزجان للشاشة بعد مسلسل «عروس إسطنبول»، وقد رشح الأخير، الفنانة التركية نورجول يشيلجاي كبديلة لبينار، إلا أنها لم تعلن حتى الآن موافقتها على العمل بشكل رسمي.

بينار من مواليد أزمير، 10 نوفمبر عام 1994، درست العلاقات العامة والدعايا والإعلان بجامعة إسطنبول، بدأت حياتها الفنية كموديل في بعض الإعلانات والفيديو كليبات، إلا أنها اتجهت للتمثيل بعد دورة تدريبية خضعت لها في وكالة للتمثيل، لتظهر على الشاشة لأول مرة من خلال مسلسل «الكذب الأبيض» عام 2014.