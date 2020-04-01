تأجيل دعوى نفقة توأم زينة ضد أحمد عز

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت محكمة أسرة مدينة نصر، تأجيل الدعوى المقامة من معتز الدكر، محامي الفنانة المصرية زينة، والتي تطالب فيها بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 44 ألف جنيه إسترليني «ما يعادل 900 ألف جنيه مصري»، كمصروفات مدرسية للتوأم عز الدين وزين الدين، بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة، لجلسة ٣٠ أبريل المقبل.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، قضت في يوليو الماضي بتعديل حكم أول درجة في قضية المصروفات المدرسية الخاصة بـ توأم الفنانة زينة الطفلين “زين الدين وعز الدين”، وذلك في الاستئناف المقام من أحمد عز، حيث ألزمت المحكمة “عز” بدفع ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني، بالجنيه المصري، كمصاريف مدرسية للتوأم، أي ما يقارب الـ 700 ألف جنيه سنويا.‎

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وكان أحمد عز قد تقدم بطلب من خلال محاميه لنقل توأمه إلى مدرسة أخرى أقل تكلفة وحدودها بمدرسة أبناء شقيقة زينة.

معتز الدكر، محامى الفنانة زينة، كان قد قدم من ضمن مستنداته حول ثروة أحمد عز، عقده مع إحدى شركات الاتصالات التي قدم معها إعلاناً تقاضى فيه مبلغ 22 مليون جنيه، إضافة إلى قيمة أجره عن الأعمال الفنية التي قدمها العام الماضي حيث قام ببطولة فيلمين وأيضًا مسرحية تم عرضها في السعودية ليتم إثبات أن دخل أحمد عز يتخطى 50 مليون جنيه في السنة.

واستند محامي الفنانة زينة، في تحديد قيمة المصاريف الدراسية للفنان أحمد عز إلى الأعمال السينمائية للمدعى عليه، وحجم ثروته، مشيرًا إلى أن قيمة المصاريف بالعملة الأجنبية، يرجع إلى أن المدارس الملتحق بها طفلاه مدارس دولية لا تقبل إلا بعملات أجنبية.