تامر حسني يشيد بمبادرة الشركة المصنعة لأجهزة التنفس الصناعي: “أعظم دروس الإنسانية”

متابعة بتجــــــــرد: أثنى النجم المصري تامر حسني على الخطوة التي قامت بها شركة Medtronic، أشهر مصنع لأجهزة التنفس الصناعي، بعد أن أسقطت حقوق الملكة الفكرية الخاصة بأجهزة التنفس الصناعي التي تملكها، ومشاركة كل التصميمات مع الدول للبدء في تصنيعها فورًا.

وأشار تامر حسني في منشور عبر صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك” إلى أن خطوة الشركة تعد درسًا في الإنسانية فكتب: “قرأت خبر حلو جداً و بجد شايفه اعظم تحديات العالم الشركه الوحيده اللي معاها اسرار تصنيع اجهزة التنفس في العالم نزلت شرح و كيفية التصنيع ببلاش لكل الشركات في العالم عشان العالم كله يصنع مش هما بس إتنازلوا عن حقوق الملكيه الفكريه و براءة اختراعهم للعالم كله ببلاش عشان الإنسانيه بجد من اعظم دروس اللإنسانيه”.

وكان تامر حسني قد ناشد الجمهور لأكثر من مرّة من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي الإلتزام بالتدابير الوقائية التي اتّخذتها الدّولة المصرية وملازمة منازلهم للحدّ من انتشار فيروس كورونا.