حياة الفهد تدعو إلى ترحيل الوافدين وتتهم بالعنصرية.. “أقطهم برا”

متابعة بتجـــــــــرد: عبرت الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد عن غضبها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في الكويت وجاء هذا في حديث هاتفي أجري معها ضمن حلقة من برنامج “أزمة وتعدي” الذي يعرض على شاشة قناة atv.

وركزت في تعليقها على الوافدين المقيمين في بلدها حيث لفتت إلى أنه من الضروري أن يعودوا إلى بلدانهم في ظل هذه الأزمة مشيرة إن الكويت لم تعد تحتمل وجودهم فهذه الظروف. وعبرت عن استغرابها عدم قيام الجهات المعنية بذلك وقالت: “أطلعهم، أقطهم برا… شنو ديارهم ما تبيهم؟ يروحون. الكويت ما تتحمل”.

وتساءلت في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” عما تفعله الفاشينيستات وجهات أخرى من أجل المساهمة في مواجهة أزمة كورونا. وسألت: “وين فلوس الفاشينيستات وملايينهم؟”.

وعلقت أيضاً في مقطع آخر أن هذا أمر يدفع إلى الشعور بالقهر مشيرة إلى انقطاع البصل من الأسواق وأنها لم تتمكن من شرائه بسبب ذلك. وختمت بالقول: “الديرة خربانة من تحار الإقامات”.

وأحدثت بهذا موجة واسعة من الجدل في أوساط متابعي تلك الحسابات وانقسم هؤلاء بين من رأوا أن كلامها محق ومن اعتبروا أنه ينم عن نظرة عنصرية.