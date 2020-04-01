نبيل شعيل في بث مباشر عن طريق الخطأ وما حدث طريف جداً

متابعة بتجــــــــــرد: للمرة الأولى ظهر الفنان الكويتي نبيل شعيل في بث مباشر التقى من خلاله متابعيه. وأعرب عن دهشته بالخيارات المتوفرة. كما عبر عن فرحه بتمكنه من إضافة بعض التغييرات إلى شكله. واختبر بعض التطبيقات المضحكة وهو ما أثار موجة من التعليقات الإيجابية حيث أثنى الكثير من المتابعين على طرافته وخفة دمه.

ويشار إلى أن الفنان لفت الأنظار في وقت سابق بتوجيه رسالة إلى الشعبين الكويتي والعربي ذكّر فيها بضرورة أخذ إجراءات الحيطة والحذر مع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم.

وجاء هذا في مقطع فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وقال: “أريد أن أقول كلاماً كثيراً حول ما أصاب عالمنا هذه الأيام. سأكلمكم كمواطن كويتي بسيط يكن كل الحب والاحترام للكويتيين والوافدين”.

وأضاف: “دولة الكويت اتخذت عدة إجراءات مهمة لمجابهة فيروس كورونا حيث وفرت كل شيء لتلبية احتياجات السكان كافة بعد الإجراءات الطارئة التي أعلنت عنها للحد من انتشار الفيروس”.

وتابع: “التزموا المكوث في بيوتكم وحافظوا على أبنائكم وأسركم حتى لا تصابوا بهذا الوباء الخبيث”.