بعد طول غياب.. فيروس كورونا يعيد حنان ترك للسوشيال ميديا

متابعة بتجـــــــــرد: بعد فترة طويلة من الغياب عن مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت الفنانة حنان ترك عن صمتها وعادت إلى الظهور مجدداً من خلال حسابها الشخصي على “تويتر”.

ووجهت حنان رسالة لمتابعيها من خلال تغريدتها قائلة: “حدثت نفسي كثيراً في تلك الأيام العصيبة عن نبي الله يونس ودعائه العظيم، الذي يصرخ فيه بكل وحدانية وبكل توحيد أنه “لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”.

وأضافت ترك من خلال تغريدتها: “ما أحوج البشرية كلها أن تقوله وتهتز أركانها بمعانيه… فلا سبيل من الخروج من الظلمة إلا بالاعتراف بالذنب والرجوع إلى الله”.

ويذكر أن حنان ترك احتفلت الأيام الماضية بعيد ميلادها الـ45، وهي إحدى النجمات اللاتي قدمت العديد من الأعمال الفنية التي تظل محفورة في ذاكرة المشاهد المصري، وكان آخر عمل قدمته في السينما فيلم “المصلحة” مع النجمين أحمد السقا وأحمد عز، في حين كان آخر ما قدمته في الدراما مسلسل “هانم بنت باشا”، والذي أعلنت بعده اعتزالها الفن.