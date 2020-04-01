بسبب ادعائها الإصابة بكورونا.. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

متابعة بتجــــــــرد: أثار ادعاء المطربة المصرية إيناس عز الدين إصابتها بكورونا ومهاجمتها وزارة الصحة المصرية وتصوير غرفة العزل التي كانت تقيم فيها بمستشفى الحميات بإمبابة، غضب الكثيرين عليها مما دفع المحاميين حسن شومان، ودينا المقدم، بتقديم ببلاغ للنائب العام لنشرها أخباراً كاذبة وتكديرها للأمن العام.

ونشرت المحامية دينا المقدم على حسابها الشخصي بـ”فيسبوك” منشوراً قالت فيه: “هناك عدد من التهم الموجهة ضد إيناس عز الدين أبرزها الأخبار الكاذبة التي تكدر الأمن العام تعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات في مواده بالحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه، والتشهير بمستشفى حميات إمبابة الحكومي”.

وأكدت المحامية أن ما قامت به المطربة المذكورة من نشر ما يسيء للمستشفى على مواقع التواصل الاجتماعي، والادعاء بأنها دفعت مبلغاً مالياً مقابل العلاج هو غير صحيح، واتهامه بالتقصير هو غير صحيح أيضًا.

وأضافت أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو شائعات إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام، أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

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وكان نائب مدير حميات إمبابة ماهر جارحي قد كشف عن نتيجة التحاليل التي أجريت للمطربة إيناس عز الدين للتأكد من إصابتها بفيروس كورون.

وقال جارحي في تصريحات صحافية: “تحاليل الـpcr للمطربة إيناس عز ظهرت وأثبتت سلبيتها من فيروس كورونا”.

وأشار نائب مدير حميات إمبابة إلى أن المطربة خرجت من المستشفى وهي الآن في حالة جيدة، نافياً أنها دفعت أموالاً لرعايتها في القسم المتميز بالمستشفى.

يذكر أن إيناس عز الدين ظهرت في فيديو مباشر عبر حسابها بـ”فيسبوك” لتؤكد أنها مصابة بفيروس كورونا بسبب عودتها من المغرب مؤخراً.