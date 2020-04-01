ياسمين صبري في موقف محرج بسبب تغريدة لم تكتبها

متابعة بتجـــــــــرد: بعد أن نشرت على أحد حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي منشوراً قالت فيه إن الفنان توفيق عبد الحميد اضطر لتحويل سيارته الملاكي إلى تاكسي لتوفير نفقات العيشة وهو ما قام بنفيه بعد ذلك، تعرضت الفنانة ياسمين صبري لهجوم ناري عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وهاجم رواد السوشيال ميديا ياسمين عبر تويتر قائلين: “خليكي في حالك وسيبي الناس الموهوبة في حالها”، فيما كتب آخر: “يا عروسة شاغلة نفسك بالناس ليه”.

واعتبر جمهور توفيق عبد الحميد أن ما قالته ياسمين صبري بمثابة إهانة لفنان موهوب وصاحب تاريخ مهم في الدراما والمسرح.

ونفى توفيق عبد الحميد تحويل سيارته الخاصة إلى سيارة أجرة «تاكسي»، مؤكدًا أن ما تم تداوله مجرد شائعة ليس لها أساس من الصحة.

يذكر أن ياسمين صبري تواصل تصوير مسلسلها الجديد “فرصة تانية”، حتى تستطيع اللحاق بسباق الدراما الرمضاني القادم، ويشاركها في البطولة المطرب دياب، وآيتن عامر وأحمد مجدي.