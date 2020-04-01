ربيع بارود يرحّب بولادة ابنته ماريا بأغنية مؤثّرة

متابعة بتجـــــــــرد: رُزق الفنان اللبناني ربيع بارود وزوجته بمولودتهما الاولى ماريا منذ أيام قليلة،ورحب بارود بطفلته بأغنية خاصة بها.

فقد ظهر ربيع بارود في فيديو نشره عبر حسابه على انستغرام وهو يحمل طفلته الصغيرة بين يديه، وغنّى لها:”طلت طلت ماريا يسلملي كل شي فيا،هيدي عيونا للماما وحبيبة قلب بيا”.

يذكر أن أغنية “ماريا” من كلمات وألحان أحمد عبد النبي.