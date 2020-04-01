الرابحون والخاسرون من أزمة "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في وضعِ الاقتصاد العالمي على المحكِ بصورة خطيرة، ألقت بظلالها على شركات وكيانات اقتصادية ضخمة أعلنت إفلاسها، وأخرى على وشك الإفلاس، وثالثة تتعافى وتصعد بقوة لتتصدر الأسواق العالميةَ، وبين رابحٍ وخاسر من الأزمة مِنَ المتوقعِ أن تكونَ الآثار مؤثرة لعقود قادمة.

فيروس كورونا.. الخاسرون والرابحون اقتصاديا



الأزمة لم تكن وليدة أو اندلعت بسبب الخسائر الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا على الاقتصادات الكبرى، ولكن إجمالي الديون المستحقة على الشركات كان في تصاعد مستمر قبل انتهاء العام الماضي.

تفشِي الفيروسِ التاجي قلب الطاولة رأسا على عقب، وسبب صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي، شركات الطيران الكبرى أوَلى الضحايا.. بدايةً من تعليق رحلات السفر من شركات الطيران وإغلاق المطارات والحدود بين الدول، وكذلك الصعود والهبوط في الدولار والذهب والأسهم، وتعطل عمل آلاف المصانع والشركات، فضلاً عن المليارات التي تنفقها الدول في سبيل مواجهة التفشي.

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هذه الأزمةُ ستتسبب في كوارث حقيقيةٍ، أوَل ضحاياها شركة الطيران البريطانية "فلايبي flybe"، أكبر مشغلٍ للرحلاتِ الداخلية في المملكة المتحدة تعلنُ إفلاسها، وأوقفت شركةُ رايان آير ryanair الأيرلنديةُ أكبر شركة طيرانٍ فى أوروبا أسطول طائراتها، بعدَ أن تم تخفيض سعة الطائرة بنسبة 85% بسببِ تداعيات انتشار فيروس كورونا على السفر.

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في الوقتِ نفسه توقع اتحاد النقل الجوي الدولي إياتا ( IATA) أن تصل خسائر شركات الطيران في العالم إلى 113 مليار دولار هذا العام، ما لم تتدخل الحكومات لاحتواء الفيروس المخيف.

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شركات السياحة ثاني المتضررين من فيروسِ كورونا، حيث توقعت منظمة السياحة العالمية أن ينخفض عدد السياحِ الدوليين بمعدل يتراوح بين 1% و3% خلالَ العام الحالي 2020، ما يتسبب في نزيفِ خسائرَ يتراوح ما بين 30 و50 مليار دولار.



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منْطقتا آسيا والمحيطِ الهادئِ هما الأكثر تضررا بانخفاضِ أعداد السائحين من 9% إلى 12% في عام 2020، مقارنة بمعدل نموٍ كانَ متوقعا مطلع العام الجاري من 5% إلى 6%.

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على الدرب نفسه، هناك نحو 25 مليون شخص حول العالم سيفقدون وظائفَهِم ويعيشون في بطالة وفقر من جراء تفشي هذا الوباء وانتشاره عالميًّا.

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عدوى "كورونا" تهدد عرش كرة القدم حول العالم وتكبد أنديتها خسائر فادحة، حيث تواجه أندية البطولات الخمس الأوروبيةُ في (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، وفرنسا) خسائر تتراوح ما بين 3.54 و4 مليارات يورو من حقوقِ البثِّ التلفزيونيِ والعائدات التجارية والتسويقية نتيجة القيود الكبيرة التي فرضها تفشي "كورونا" على استئناف الدورياتِ الأوروبيةِ الكبرى.

الرابحون والخاسرون من توقف البريمييرليج بسبب كورونا

مصائبُ قوم عند قومٍ فوائد، رغمَ تزايِد ضحايا "كورونا" حول العالم وشبح السقوط والإفلاس الذي يضرب الاقتصاد العالمي، ولكن يبقى هناك رابح من معركة "كورونا".

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التجارة الإلكترونية الرابح الأكبر من بقاء الناس في منازلهم، والشركات التي تقدم خدماتها عن بُعد، وفي مقدمتها عملاقة البث التلفزيوني عبر الإنترنت "نتفليكس" NETFLIX التي ارتفعت أسهمها بمقدار 0.8% نتيجة زيادة نسب المشاهدة وتضاعف أعداد المشتركين الجدد في المنصة الإلكترونية الأوسع انتشارًا.

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من بين الرابحين أيضًا من إجراءات العزل الإجبارية وحظر التجول شركتا فيسبوك وأمازون وشركة "زوم" صاحبة التطبيق الشهير لعقد اجتماعات العمل عبر الإنترنت، بالإضافة إلى شركة "بيلوتون" التي تصنع دراجات التدريب البدني المنزلية.

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شركات الأمصال واللقاحات في الولايات المتحدة هي الأخرى دخلت ضمن قائمة الرابحين من "كورونا" لتضيف ملايين الدولارات إلى قيمتها السوقية، مستفيدة من تنامي المخاوف بشأن الفيروس، حيث زادت القيمة السوقية لشركة ثري إم "M3" الأمريكية للتصنيع والتعدين بنحو مليار و300 مليون دولار، وارتفعت أسهم شركة "نوفافاكس Novavax" الأمريكية لتطوير اللقاحات والأدوية بنسبة 91%.

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مؤشر الصعود أيضًا طال مؤشر داو جونز الصناعي في بورصة وول ستريت والذي حقق أكبر مكاسبهِ في جلسة واحدة منذ عام 1933 استعاد معها مستوى 20 ألف نقطة، وارتفعت بورصات الخليج، والأسهم الآسيوية ارتفاعًا حادًّا بفضل انتعاشة الأسهم الأمريكية، عقب توصل الكونجرس الأمريكي لاتفاق بشأن حزمة تحفيز ضخمة بقيمة تريليوني دولار لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

فيروس كورونا.. الخاسرون والرابحون اقتصاديا



بين خاسر ورابح من أزمة "كورونا" يبقى الجميع على أمل الخلاص من شبح الفيروس التاجي المخيف الذي بات يهدد مصير العالم أجمع.