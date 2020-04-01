أصالة تغني تتر “جمع سالم”؟

تجري شركة الانتاج “سكرومو ميديا” مفاوضات مع الفنانة أصالة نصري لغناء تتر مسلسل “جمع سالم” المقرر عرضه في رمضان 2020.

وأشارت المعلومات ان المفاوضات بين الطرفين وصلت الى مراحل متقدمة جداً.

مسلسل “جمع سالم” تأليف محمد ناير، إخراج إيمان الحداد، يشارك في بطولته كل من زينة، دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، رنا سماحة، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان. وتدور أحداثه في سياق درامي اجتماعي حول فكرة “التبني” والعلاقات العائلية.

آخر أعمال أصالة أغنية”شامخ”، التي تعد أول أعمالها في عام 2020، والتي أصدرتها بعد اعلان طلاقها. وهي أغنية خليجية كلمات الأمير بدر بن محمد، الحان عبد العزيز المعني، توزيع منتصر محمد علي وميكس اند ماستر OMIX . اما الكليب من اخراج نهال نبيل.