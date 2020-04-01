بنات كارداشيان يساهمن في مواجهة كورونا.. ماذا يحضرن في مصانعهن؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في الوقت الذي تُعاني فيه مُعظم مُستشفيات الولايات المُتّحدة الأمريكية من الاكتظاظ بالمرضى ونقص أقنعة الوجع ومُعقّمات اليدين بسبب تفشّي فيروس كورونا المُستجد، سعى الكثير من المشاهير بالمُبادرة في دعم القطاع الصّحي كُلّ بحسب إمكانياته، أمثال النجمة العالمية ريهانا التي تبرّعت بمبلغ 5 ملايين دولار من خلال جمعيتها الخيرية Clara Lionel Foundation.

دخلت فتيات كارداشيان على الخط نفسه؛ إذ بدأن بتقديم ما يُمكنّهن لدعم القطاع الصّحي الذي يعيش حالة طوارئ منذ أسابيع، خصوصا وأنّ بلدهن الولايات المُتّحدة أصبحت تحتل المركز الأول عالميا بعدد الحالات المُصابة بفيروس "كوفيد-19" والذي وصل إلى 175 ألف حالة، واحتلالها المركز الثالث عالميا من ناحية الوفيات بسبب الوباء بـ 3,700 حالة وفاة، بعد إيطاليا وإسبانيا.

وبحسب موقع TMZ الأمريكي، فقد نقل بأنّ كايلي جينر ووالدتها كريس جينر تُخططان للتّبرع بمُعقّمات اليدين على المُستشفيات المُتواجدة في غرب كاليفورنيا بسبب وجود نقصٍ حاد في سلسلة توريدهما، حيث تنوي كايلي بالبدء بتصنيع مُعقّمات اليدين في مصانع علاماتها للمكياج Kylie Cosmetics "كايلي كوزمتكس"، ومصانع علامتها لمُستحضرات البشرة Kylie Skins "كايلي سكنز".

وفي لفتةٍ منها، ستضع كايلي في كُل عبوّة من مُعقّم اليدين رسالةً للعاملين في القطاع الصّحي تقول فيها: "إهداء للمستجيبين الأوائل الذين يعملون لدعم مجتمعاتنا".

وفي السّياق نفسه، نشرت شقيقة كايلي جينر الكُبرى، نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" فيديو يوم الأمس تشرح فيه إمكانية بدء علامتها لتصنيع الملابس الداخلية SKIMS بإنتاج أقنعة الوجه للتقليل من النّقص الحاد فيها في ظل تفشّي فيروس كورونا.

Advertisements

وفي أثناء استضافتها عن بُعد مع برنامج The View يوم أمس الثلاثاء، صرّحت كيم: "لقد كنا نستكشف ذلك، عن كيفية عمل أقنعة من الدرجة الطبية، وكيفية صنع الأشياء التي ستكون مفيدة في المستشفيات".

واستطردت كارداشيان قائلة: "إننا نعمل مع شركائنا في الشركات الأخرى الذين تبرعوا بالأقنعة، ونعمل مع شركتي للعطور لإنتاج المعقمات"، كما وصفت كيم عملية التطوير بقولها: "تحول كبير في ما نقوم به، ونحن سعداء للغاية؛ لأننا نرى بعض المعلومات الجيدة بأننا سنتمكن من المُساعدة".

يُذكر بأن كيم كارداشيان أعلنت الأسبوع الماضي أن خط ملابسها الداخلية SKIMS سيتبرّع بمليون دولار لـ "العائلات المتضررة من COVID-19".