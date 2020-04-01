صلاح عبد الله يوجه رسالة للمصريين عبر "تيك توك"

نشر الفنان صلاح عبدالله فيديو جديد عبر موقع التواصل الاجتماعي " تيك توك " ليطمئن المواطنين وللتعريف بحسابه الرسمى على البرنامج.

وجه رسالة لمتابعيه قائلا "بإذن الله هتعدى على خير وبكره وبعده بالكتير هنقول حصل خير , معاكوا صلاح عبدالله و ده الحساب الوحيد ليا على التيك توك" . جدير بالذكر أن الفنان صلاح عبدالله أعلن، عن دعمه 50 أسرة فقيرة، و50 أسرة من زملائه الممثلين أصحاب الظروف الصعبة. قد يهمك أيضا: صلاح عبدالله ينشر صورة نادرة من صندوق ذكرياته صلاح عبدالله يعلن موقفه من المشاركة في سباق رمضان 2020

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