نشر الفنان أحمد داوود، صورة ، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر"، تجمعه بزوجته الفنانة علا رشدي.
وعلق أحمد داوود على الصورة " كل سنة وأنت طيبة يا أم العيال يا عشرتي ويارب دايما مستحملين بعض و يارب يخليكي ليا ولميلا ودوزي ودايما مطلعين عينيكي .. وعقبال العمر كله مع بعض إن شاء الله ,, عشر سنين جواز "
جدير بالذكر أنه في عام 2010 تزوجت علا رشدي من أحمد داود، وأنجبت منه طفلين.
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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد داوود وعلا رشدي يحتفلان بـ 10 سنوات على زواجهما على طريقتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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