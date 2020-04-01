أحمد داوود وعلا رشدي يحتفلان بـ 10 سنوات على زواجهما على طريقتهما

نشر الفنان أحمد داوود، صورة ، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر"، تجمعه بزوجته الفنانة علا رشدي.

وعلق أحمد داوود على الصورة " كل سنة وأنت طيبة يا أم العيال يا عشرتي ويارب دايما مستحملين بعض و يارب يخليكي ليا ولميلا ودوزي ودايما مطلعين عينيكي .. وعقبال العمر كله مع بعض إن شاء الله ,, عشر سنين جواز "

جدير بالذكر أنه في عام 2010 تزوجت علا رشدي من أحمد داود، وأنجبت منه طفلين.

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