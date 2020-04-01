هجوم على هيا الشعيبي واتهامها بإهانة العاملات لديها

أحدثت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي الضجة مجدداً بسبب فيديو جديد نشرته على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وأظهرت من خلاله التحضيرات التي أجرتها من أجل الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها الصغرى سكينة.

وأثارت الجدل بالتعليق عليه حيث كتبت: "سكينة حبيبتي بنتي كملت 3 سنين في عز الحظر احتفلنا فيها أنا وأبوها وإخوانها وخداماتها".

وأعرب الكثير من المتابعين عن صدمتهم بسبب تسمية "خداماتها" وتعرضت للكثير من الانتقادات. ومما جاء في التعليقات: "ليش تقولين خداماتها؟ قولي موظفين، مربياتها" و"ليش تسموهم خدامات؟ المفروض مساعدات أو دادات" و"حبيبتي هيونه إني احبك وأحب تمثيلك بس فدوة لو سمحتِ تعدلين الإنشاء وتقولين موظفاتنا". ورغم هذا حقق الفيديو أكثر من 105 آلاف مشاهدة.

ويشار إلى أن هيا تعرضت لهجوم ناري في وقت سابق بسبب ما قالته عن الوافدين الهنود وعما يفعلونه في المراكز التجارية.

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ويشار إلى أنها تزوجت مرتين الاولى من والد ابنها فهد والثانية من الممثل هاني الطباخ حيث أنجبت منه فاطمة، 7 سنوات، وجمال 5 سنوات وسكينة 3 سنوات.

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