فنانة تطالب هاني شاكر بوقف إيناس عز الدين عن الغناء

شنت الممثلة المصرية إيناس عز الدين هجوماً حاداص على المطربة التي تحمل نفس اسمها، والتي تبين أنها ليست مصابة بفيروس كورونا كما ادعت لأكثر من يومين .

وكتبت الممثلة إيناس عز الدين من خلال حسابها على "فيسبوك" :" محاولات الشهرة بقت مرعبة حتى إن وصلت ادعاء المرض ربنا يحمينا، النقيب والأستاذ هاني شاكر لازم موقف حاسم تجاه الفنانة التى تسببت فى ذعر لناس كتير وتعبت نفسيتهم وطلع كله شو".

وكانت الممثلة إيناس عز الدين نفت في تصريحات صحفية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنها شعرت بالتوتر بسبب تلقيها عشرات المكالمات الهاتفية من اصدقائها واقاربها الذين حرصوا على الإطمئنان عليها .

وقالت :" تشابه أسمي بإسم المطربة إيناس عز الدين السبب في إعتقاد البعض أنني المصابة وليست هي"

وكانت المطربة إيناس عز الدين نشرت مقطع فيديو لها بعد نقلها إلى مستشفى حميات إمبابة، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

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وقالت: " أنا راضية بشكل كامل واللي حصلي ده من نعم ربنا عليا ومش عقاب، الحمد لله على كل شيء، أنا لست خائفة أو مفزوعة أو حزينة، ومش عيب أني اكون من المصابين ".

وأضافت: " أنا بس حابة اقول لكل شخص عنده اعراض كورونا وخايف من الحجر الصحي انت كدة بتضر كل اللي حواليك ومش عيب أنك تتصاب وبلاش نتعامل مع كورونا ببكاء وصريخ "، وأوضحت أنها راضية بقضاء الله مهما كانت نتيجة هذا المرض .

ولكن تبين بعد ذلك أنها ليست مصابة بالفيروس وشن الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي هجوماً حاداً عليها .

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